Si avvicina il Natale e si addobbano alberi, case, strade e città. Ma anche i social, inevitabilmente, si adattano. Come TikTok, la piattaforma cinese molto utilizzata dai giovanissimi (ma non solo). Si tratta, infatti, di un particolare filtro che rende tutto “natalizio” in pochi e semplici passaggi. Come prima cosa, logicamente, è necessario essere iscritti su TikTok. Il secondo passaggio è recarsi sulla barriera di ricerca e digitare “christmas filter”. A quel punto appariranno una serie di effetti, il primo è quello desiderato. In basso, al centro, ecco la scritta “Usa questo filtro”. Ci si clicca e al centro apparirà: “Christmas is Here” e poi “Genera”. Quindi il grande tasto rosso centrale, da tenere premuto fino a che non si arriverà al 100% del caricamento. Quindi il risultato finale. Se ad esempio è stato inquadrato il salone di casa, apparirà tutto completamente addobbato: ghirlande, albero di Natale e anche dalle finestre si potrà notare la neve. Stessa cosa per i paesaggi o per le strade, che diverranno innevate, con lampioni ad illuminare e alberi coperti di neve.

Vale anche per le persone? Ovviamente sì. In quel caso basta inquadrare la persona (o se stessi) per diventare i protagonisti di un magico film di Natale. E sì, funziona anche con gli animali. È inoltre possibile scegliere una canzone dalla parte alta dello schermo, dove si trova l’indicazione “Aggiungi suono”. In tanti, anzi tantissimi, lo hanno già provato. Nel momento in cui si scrive – 20 dicembre – sono più di 2.3 milioni di persone ad averlo provato. Il primo, diverso tempo fa, è stato “Omarito”, un influencer e content creator svedese. “Grazie per aver utilizzato il mio filtro più di un milione di volte”, aveva scritto lo scorso 30 novembre a corredo del filmato in cui mandava un cuore, ovviamente utilizzando il Christmas Filter. Anche alcune squadre di calcio – come la Roma o il Milan – lo hanno utilizzato negli stadi. Non finisce qua. Ecco gli altri due filtri natalizi in voga in questo momento.

Gli altri filtri natalizi da non perdere

Si può affermare senza indugio che il Christmas Filter sia il migliore del momento: per ricercatezza nei dettagli, per il sorprendente risultato e per il fatto che si possa adattare a tutti. Ma non solo. Ce ne sono altri che meritano attenzione. Il primo si chiama “Christmas Elf”. Sostanzialmente pone il nostro viso nel corpo di un simpatico elfo che cammina con un pacco regalo in mano. Attorno a lui alberi di Natale, la neve che scende e la slitta con Babbo Natale e le renne che fanno avanti e indietro. Per chi ama il make-up, invece, c’è “Random Christmas Lips”, che permette di truccare le labbra a tematiche natalizie: blu con i fiocchi di neve, bianche e rosse o ancora come una ghirlanda verde. Simile a questo ci sono anche “Random Christmas Shadow”, “Random Christmas Eyeliner” e “Random Christmas Cheeks”. Passatempo divertenti e leggeri, di cui fare uso in questi giorni di festa. Se si vuole.