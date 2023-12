Vulcanica, lavica, forte, fragile, sensuale e riservata. Marcella Bella e le sue tante anime sono racchiuse nel disco “Etnea”, che arriva a 6 anni dal suo ultimo album in studio. In tutto dieci brani e per la prima volta Marcella Bella è autrice delle sue canzoni. L’artista è ospite di FQLife, condotto da Claudia Rossi e Andrea Conti, giovedì 21 dicembre dalle ore 15, su Facebook e YouTube di FqMagazine e de Il Fatto Quotidiano.