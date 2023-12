Valentina Cenni e Stefano Bollani sono tornati con le nuove puntate di “Via dei Matti n. 0”, il programma di Rai Cultura realizzato da Ballandi, in onda dal lunedì al venerdì alle 20.15 su Rai3. Uno show per fare festa insieme durante il periodo natalizio per poi continuare anche nel mese di gennaio. I due conduttori sono ospiti di FqLife, condotto da Claudia Rossi e Andrea Conti, martedì 19 dicembre dalle ore 15 su Facebook e YouTube di FqMagazine e de Il Fatto Quotidiano