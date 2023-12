Elon Musk ha presentato un prototipo di robot che è un passo sempre più concreto verso un futuro all’insegna della tecnologia. L’imprenditore è sempre stato chiaro in merito: la sua concezione di sviluppo elettronico-scientifica prevede una parola guida, “automazione”. Affiancare del personale umano con quello robotico è l’obiettivo che l’amministratore delegato di Tesla si è prefissato di raggiungere nel minor tempo possibile. Il nome del prototipo presentato dall’azienda statunitense è “Optimus” ed è una macchina cibernetica che sempre di più ha somiglianze umane nella coordinazione e nei movimenti.

Nel 2021 era stata inaugurata la prima versione del futuristico progetto, anche se non aveva dato i risultati sperati. Era ancora troppo presto probabilmente. Ora, invece, la traiettoria intrapresa dall’azienda leader della auto elettriche sembra quella corretta. “C’è un nuovo bot in città“, è l’annuncio che si legge sul profilo X della ditta con sede nel Texas. Il robot presentato al pubblico ha fatto molti passi avanti rispetto alla passata versione. Più tecnico, agile, sensibile ed elastico, Optimus è stato corretto di molte imperfezione che prima erano facilmente visibili. Ora è molto più preciso nei movimenti, come mostrato nel video di presentazione in cui il prototipo riesce ad afferrare un uovo senza romperlo (anche grazie alla sostituzione degli arti con delle pinze), pesa 10 kg in meno ed è il 30% più veloce rispetto al modello precedente.

Oltre a diventare parte integrante di Tesla, il robot fortemente voluto da Musk potrebbe presto diventare un assistente personale in grado di preparare la cena, tagliare il prato, o aiutare gli anziani. Le potenzialità sembrano esserci, ora tocca capire se, e in quali tempistiche, potranno essere lanciati dei modelli accessibili al pubblico. “Sarà una trasformazione fondamentale per la civiltà come la conosciamo”, ha detto il proprietario di X, che ha intenzione di produrre in serie gli umani-tecnologici per abbattere i prezzi di mercato, vendendoli al prezzo di una normale automobile. Dopo aver inserito la guida (semi)automatica nelle macchine, Tesla sembra essere sempre più slanciata nel compiere un passo che potrebbe cambiare le logiche future del lavoro. Inquietante?