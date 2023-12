Giovanni Ferrero non ha competitori in Italia. Come ogni anno Forbes ha stilato la “classifica dei più ricchi” e l’imprenditore del gruppo Ferrero ha vinto per distacco. Con un patrimonio netto 39,1 miliardi di dollari, viene seguito da Giorgio Armani con una ricchezza di 12,9 miliardi di dollari, e dalla medaglia di bronzo Piero Ferrari, figlio di Enzo, con 7,6 miliardi di dollari. Anche se il “club dei paperoni miliardari” conta 20 componenti in più sulla lista, per l’amministratore delegato Ferrero non ci sono rivali, almeno nel nostro paese. Il “Re della Nutella” è infatti 32esimo nel mondo e quinto tra gli europei come somma di beni. La crescita dell’azienda che porta il suo nome, che con Nutella & Co. ha segnato un fatturato di 14 miliardi, gli ha permesso di accrescere di 4,5 miliardi il patrimonio personale.

Nel mondo, invece? Il podio del più ricco se lo aggiudica Bernard Arnault, patron di Lvmh, la lussuosa multinazionale che comprende al suo interno brand del calibro di Bulgari, Louis Vuitton, Fendi, Dior e Tiffany, per citarne alcuni. Gradino più in basso per Elon Musk che, nell’ultimo anno, ha registrato entrate ed uscite economiche importanti come l’acquisizione di X (ex Twitter) e la cessione di 23 miliardi di azioni Tesla. Terzo posto per Jeff Bezos a 114 miliardi di dollari, che ne ha persi 57 rispetto all’anno precedente. ‘Al femminile’ troviamo invece la prima donna in classifica, al quarto posto, ed è Massimiliana Landini Aleotti, proprietaria dell’azienda farmaceutica Menarini, che conta un patrimonio di 6,8 miliardi di dollari. Tra gli eredi di Berlusconi, infine, Marina e Pier Silvio sono al 38esimo posto, Barbara, Eleonora e Luigi al 67esimo.