Le durissime parole di Massimiliano Varrese nei confronti della concorrente del Grande Fratello Beatrice Luzzi non sono passate inosservate al pubblico della piattaforma X. Mentre sta spopolando l’hashtag #fuorivarrese, sulla questione si è espressa Gessica Notaro che ha preso le difese della gieffina: “Conosco Massimiliano e l’ho sempre stimato come artista. Sono oggettiva, ma per me dovermi esprimere contro di lui è difficile. “Sappiamo tutti cosa sono la manipolazione e il narcisismo patologico”, ha detto l’attivista.

E ancora: “Vediamo tutti cosa sta succedendo al GF. Prima con Heidi e ora con Beatrice […]. non voglio che passi il messaggio che io paragono queste cose al femminicidio. Nessuno dice che lui sia un violento fisicamente. Però vi dico che quando ci chiedono quali sono i campanelli d’allarme per individuare un certo profilo psicologico e capire che una relazione non funziona e può evolversi nel peggiore dei modi, bene, i campanelli d’allarme sono quelli che vediamo al GF e sono gravi“, ha concluso.