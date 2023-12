Il Grande Fratello, lo sappiamo, è una casa che entra a sua volta in altre case di famiglie italiane. I partecipanti al reality non hanno contatti con la realtà né modo di informarsi su cosa succeda all’esterno ma nel corso delle ultime settimane sono stati informati a grandi linee sui principali fatti di cronaca dal conduttore Alfonso Signorini, il quale ha più volte invitato i partecipanti a mantenere un atteggiamento consono al programma in virtù anche dei recenti episodi di femminicidio. Tra loro però Massimiliano Varrese non sembra aver afferrato il concetto. L’attore della fiction Carabinieri è stato più volte richiamato all’ordine per aver utilizzato frasi davvero offensive nei confronti di un’altra concorrente, Beatrice Luzzi.

Non solo Varrese pare aver dimenticato di essere un personaggio pubblico e ripreso 24 ore su 24, ma anche l’importanza e la gravità di utilizzare parole di un certo peso contro una donna (lo ripetiamo), portando a fare il “branco”. Beatrice Luzzi, dal canto suo, è una donna forte e una concorrente provocatrice. Questo però non giustifica affatto ciò che sta accadendo nella casa di Cinecittà e la mancanza di una presa di posizione da parte del Grande Fratello (che nel corso degli anni, diciamocelo, ha preso provvedimenti per situazioni ben più leggere). Frasi come “Chiamiamo l’esorcista” o “Beatrice ha il male in corpo” non possono certamente essere tollerate. E ancora: “Sale sul groppone del maschio e gli vuole mangiare la testa. Ma sa cosa succede se trova il maschio sbagliato? Il maschio si rigira e fa così…” o “Fai bene ad abbassare lo sguardo: tienilo basso, presuntuosa”.

La frase “guardami in faccia quando parli, roscia” invece è stata ripresa come esempio ieri sera in diretta da Alfonso Signorini. Il conduttore ha “rimproverato” in confessionale lo stesso Varrese, il quale ha chiesto scusa al pubblico pur mantenendo con fermezza le sue idee. Il passaggio di questa frase a tratti maschilista (divenuto poi virale su X) mostra Varrese parlare di Beatrice in modo dispregiativo dicendo “ci urino sopra” quasi a voler allundere ad una sorta di rito per neutralizzare la sua nemica all’interno del gioco. Clima dunque che decisamente si scontra con la linea di sobrietà richiesta ad inizio programma dall’Ad di Mediaset, Piersilvio Berlusconi. Perché se è vero che Grande Fratello mostra la realtà della nostra società, ciò vuol dire che di strada da fare ce n’è ancora molta. In un momento così delicato che la nostra società sta affrontando, i messaggi dovrebbero essere davvero altri.

Chiedo alla famiglia di BEATRICE LUZZI di prendere seri provvedimenti per MASSIMILIANO VARRESE per quello che dice sulla sua persona parole infamanti illogiche e con disprezzo #GrandeFratello #beatriceluzzi pic.twitter.com/lug18iTADV — Rossy (@RosaS7pq895x7c) December 8, 2023