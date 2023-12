Il trapper Shiva (nome d’arte di Andrea Arrigoni, 24 anni) ha potuto abbracciare suo figlio. Dopo la lettera scritta dalla “cella 12”, in cui l’artista ha ammesso di ‘non potersi perdonare l’assenza’ nel giorno della nascita del piccolo Draco, il tanto atteso primo incontro è arrivato. L’emozione del leader del collettivo dei “Santana” è stata raccontata dalla fidanzata, Laura Maisano, con un lungo post su Instagram: “Ho provato a disegnare le linee del tuo viso per mesi mentre eri dentro me – ha scritto la ragazza – senza mai trovare un volto, ma tu sei esattamente come ti ho sempre sognato, sei identico al tuo papà e quando finalmente ti ho accompagnato nelle sue braccia e i vostri occhi così uguali si sono guardati per la prima volta ho perdonato tutte le notti insonni di questa brutta esperienza, guardando al futuro e credendo fermamente che tutto questo finirà, perché vedi, il nostro amore può superare quelle quattro mura e qualsiasi altra barriera, perché per l’anima non ci sono divisioni, il filo che ci unisce è indistruttibile e tu, sei la chiave di ogni porta”, ha concluso.

Ad avvisare il cantante del parto della compagna erano stati dei fuochi d’artificio sparati fuori dal penitenziario San Vittore dagli amici e produttori musicali Leon_Vende e Simone Biasi. Shiva si trova attualmente in arresto con l’accusa di tentato omicidio nell’ambito di una sparatoria avvenuta davanti alla sua casa discografica l’11 luglio, dopo che due lottatori di MMA – ingaggiati dal collega-rivale Rondo da Sosa – avevano teso un agguato al rapper, “spaccandogli la mandibola”. Gli avvocati di Arrigoni hanno provato a chiedere al Riesame di modificare la pena detentiva in arresti domiciliari, senza però ottenere i risultati sperati. I legali, Daniele Barelli e Marco Campora, sostengono infine che i colpi ad arma da fuoco sferrati dal 24enne non avevano l’intento di colpire gli organi vitali degli assalitori.