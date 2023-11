È nato il figlio del rapper Shiva. Dopo aver postato su Instagram una foto dell’ecografia della sua compagna e l’annuncio che sarebbe diventato padre, sui profili social del trapper milanese è apparsa una lettera per il figlio Draco, appena nato. A seguito di una sparatoria in cui Andrea Arrigoni (Shiva) ha colpito ad una gamba due lottatori di MMA – amici del collega e rivale Rondo da Sosa – l’artista è finito in carcere in attesa di essere processato.

Ad informare il 24enne della nascita del piccolo, sono stati gli amici e produttori musicali Leon_Vende e Simone Biasi, che hanno sparato fuochi d’artificio all’esterno del penitenziario di San Vittore, dov’è per l’appunto detenuto. E Shiva ha dedicato una lettera a Draco: “Oggi è il giorno più bello della mia vita, ma allo stesso tempo il più triste. È nato mio figlio, ma non mi è stato permesso essere presente al momento della sua nascita”, comincia lo scritto, poi pubblicato sui social dal suo staff. E ancora: “Non pensavo mai di dover scrivere questa lettera, dovevi nascere due settimane fa e so che mi hai aspettato tutto questo tempo. Fino all’ultimo momento ho sperato di esserci ma le cose non sono andate come previsto. Ho scoperto della tua nascita dai fuochi d’artificio che hanno fatto per te sapendo così che oggi è diventato il giorno più importante della mia vita e in mezzo a tutto questo caos sei la mia benedizione. Già ti amo alla follia e non vedo l’ora di vederti non appena avrò il permesso. Questa è la peggior condanna e la peggior lezione che potessi mai ricevere. Non mi perdonerò mai di questa assenza, ma sarà un motivo in più per rimediare con tutto l’amore che ho. Sei già una stella, benvenuto in famiglia piccolo Draco”, ha concluso

Nonostante i legali del rapper abbiano chiesto la scarcerazione e i domiciliari, la richiesta non è stata accolta dal giudice del Riesame. Il messaggio d’amore di Shiva, scritto dalla “cella 12”, ha ricevuto la vicinanza social da migliaia di fan e molti altri artisti come Lazza, Tedua e Sfera Ebbasta che, già durante le loro esibizioni dal vivo, avevano intonato “Free Shiva”.