“A Carlo Cracco ho fatto pulire le piastrelle con gli spazzolini da denti”. Parola di Ernst Knam. Il “re del cioccolato e implacabile giudice di Bake Off Italia”, durante una diretta a Radio Deejay per presentare il suo libro – La magia e l’arte del cioccolato (Cairo editore) ha ricordato l’epoca in cui tra i 1989 e il 1992 da allievo di Gualtiero Marchesi, ma già chef pasticciere, aveva dei sottoposti poi diventati rinomati chef. Tra questi Oldani, Crippa e Cracco. Su quest’ultimo è tornato il ricordo del 59enne tedesco naturalizzato italiano, che dal 1992 ha aperto una pasticceria in zona Risorgimento a Milano: “A Carlo Cracco ho fatto pulire le fughe delle piastrelle con gli spazzolini da denti, per esempio”.

Per chi non conoscesse il gelido sarcasmo teutonico dello Knam parrebbe quasi un dileggio di stampo fantozziano. Anche se la militaresca dottrina delle tante adorate cucine stellate prevede ben di peggio rispetto ad una regola base che perfino a Masterchef viene ribadita come un mantra: mantenere pulito e luccicante il piano di lavoro, senza se e senza ma. Ad ogni modo attendiamo la conferma di Cracco.