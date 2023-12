Kate Micucci, la star di Big Bang Theory ha dichiarato di avere un cancro ai polmoni. Sabato scorso l’attrice e comica 43enne – Lucy nella celebre sitcom della CBS – ha pubblicato un video su TikTok mostrandosi su un letto d’ospedale dopo aver subito l’intervento chirurgico per rimuovere il tumore. “Ciao a tutti, questo non è un TikTok, è un ‘Sick Tok’“, ha ironizzato Micucci. “Sono in ospedale perché ieri ho subito un intervento chirurgico per un cancro ai polmoni. Meno male che l’hanno diagnosticato e acciufftato molto presto”.

Micucci ha poi spiegato i non aver mai toccato un pacchetto in vita sua: “È davvero strano, perché non ho mai fumato una sigaretta in vita mia quindi questa diagnosi è stata una sorpresa. La notizia più bella però è che i medici l’hanno capito presto, l’hanno tirato fuori, e ora sto bene”. Come segnala il magazine People “il cancro al polmone è il principale tumore killer negli Stati Uniti, circa 1 su 5 di tutti i decessi per cancro”.

Anche se fumare è di gran lunga la principale causa di cancro ai polmoni, ed è raro che venga diagnosticato un tumore ai polmoni a qualcuno che non ha mai fumato, è possibile che questo avvenga. Secondo l’American Cancer Society il cancro ai polmoni nelle persone che non fumano può essere causato dall’esposizione al radon, al fumo passivo, all’inquinamento atmosferico o ad altri fattori.