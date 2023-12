“Con grandissimo dispiacere, informiamo il gentile pubblico che il concerto di Patti Smith in programma oggi 12 dicembre 2023 alle ore 21 al Teatro Duse di Bologna non potrà andare in scena a causa di un improvviso malore che ha colpito l’artista”. Lo scrive il Teatro Duse in una nota, aggiungendo di essere “tutti rammaricati per il disagio provocato da questa notizia. All’artista vanno i nostri migliori auguri di una prontissima guarigione”.

L’artista è in tour in Italia ‘A tour of Italian Days’, una serie di concerti acustici in luoghi sacri e suggestivi teatri di tradizione che traggono ispirazione dal libro e che ci condurranno in uno strettissimo, unico e ammaliante dialogo tra parole, musica e immagini. Un’occasione unica per poter ascoltare in veste inedita i brani iconici che hanno consacrato la figura di Patti Smith nel firmamento della scena mondiale musicale e artistica. Ma anche l’occasione per incontrare l’artista, autrice del libro ‘A Book of Days’: un diario, un libro prezioso che raccoglie parole e fotografie di un anno speciale e insieme come tanti. A Book of Days raccoglie più di 365 scatti, spaziando dal vecchio archivio di polaroid di Patti Smith alle foto rubate con lo smartphone, per tracciare la singolare estetica dell’autrice. In programm, venerdì 15 dicembre, alle ore 17.30, la cantante e scrittrice dovrebbe essere a Milano presso la libreria Rizzoli Galleria (Galleria Vittorio Emanuele II) per incontrare i lettori e firmare le copie del suo libro edito da Bompiani.