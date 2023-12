Armato di boccaglio e maschera, un ragazzo di 20 anni di nome Matteo Mariotti aveva tutto l’entusiasmo di esplorare le limpide acque in una spieggia nel nord-ovest dell’Australia, ma un drammatico agguato gli è costato carissimo: “Non ho più una gamba, ma sono vivo, mio nonno mi ha protetto”, ha dichiarato il 20enne emiliano dopo esser stato attaccato da uno squalo. Il giovane ha ringraziato prima di tutto l’amico Tommaso che l’ha tratto in salvo e gli ha prestato i primi soccorsi, in attesa dell’arrivo dell’ambulanza. Dopo un tuffo, Matteo si era spinto fino a largo e lì è stato raggiunto e azzannato dal ‘predatore marino’.

“Dal piede in un secondo è arrivato a tutta la gamba – ha raccontato ad un’intervista concessa alla Gazzetta di Parma – e ha cominciato a trascinarmi al largo. Finché a un certo punto sono riuscito con le mani a prendergli la testa: ho cercato di allargare quella grande bocca e con fatica ho liberato la mia gamba, anche se dal ginocchio in giù capivo che non c’era più niente. Poi ho cominciato a nuotare verso la riva più veloce che potevo”. Dopo essere riuscito a tornare a riva, il ragazzo è stato trasportato all’ospedale di Brisbane, dov’è stato sottoposto ad un primo intervento alla gamba. Mariotti sta dando costanti aggiornamenti sul proprio profilo Instagram, dove ha mostrato il contenuto registrato appena dopo l’aggressione: “Questo video l’ho fatto partire pochi istanti dopo l’ultimo morso, volevo dirvi addio, non avrei mai pensato di sopravvivere a quel mostro“.

Matteo Mariotti non sa ancora se potrà tenere parte dell’arto inferiore o meno: “Ho perso tanto sangue e la gamba, non so se me la taglieranno tutta o se resterà a metà ma non importa ormai. Voi (i tanti che lo seguono sui social, ndr) siete i miei eroi, mi state dando la forza di andare avanti con i vostri messaggi e le vostre chiamate, il mio unico sogno è quello di rivedervi. Scusatemi se non riesco a rispondevi ma sono molto stanco e mi fa male la testa. Tommaso, ti devo la vita. Tornerò a casa, vi amo”, ha detto. Nelle ultime ore, l’ex studente ha condiviso coi propri followers gli ultimi aggiornamenti sulle sue condizioni fisiche: “Oggi per fortuna non mi hanno tagliato tutta la gamba“, ha detto aggiungendo di avere voglia di tornare in Italia per riabbracciare amici e parenti.