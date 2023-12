Peter Clark – 17 anni – è il più giovane nella storia della California a superare l’esame da avvocato. Il ragazzo ha da poco giurato come vice procuratore distrettuale della contea di Tulare, a pochi chilometri da Visalia, nella zona del parco nazionale di Sequoia. Una storia che viene raccontata dal Washington Post.

Peter Clark ha iniziato a studiare legge a 13 anni, frequentando contemporaneamente il liceo. Si è laureato quest’anno e a luglio ha superato l’esame da avvocato. In agosto è stato assunto come assistente legale presso l’ufficio del procuratore distrettuale di Tulare. Il ragazzo ha compiuto 18 anni solo un paio di settimane fa e prima ancora di raggiungere la maggiore età ha prestato giuramento. Il precedente record apparteneva a un 18enne.

“All’inizio ero intimidito – ha detto Peter al Washington Post – non avevo alcuna conoscenza della giurisprudenza. Ora invece ho un vantaggio di 10 anni. È come vivere dieci anni in più. Lo apprezzo di più rispetto all’esperienza tradizionale da scuola superiore”.