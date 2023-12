“Non mi è piaciuta perché era lunga, quattro ore e mezza. Poi la scenografia era molto pesante, quindi sono andata via“. È questo il commento lapidario di Ornella Vanoni sulla Prima del Don Carlo di Verdi al Teatro alla Scala di Milano. La cantante il 7 dicembre scorso era infatti tra il pubblico del Piermarini ma, se al suo arrivo aveva detto entusiasta ai giornalisti che “l’opera lirica rappresenta Milano e Milano è un’eccellenza nel mondo”, già dopo il I atto il suo entusiasmo era scemato. Ieri sera, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa sul Nove, è tornata sull’argomento e, incalzata dal conduttore, ha stroncato la rappresentazione. In effetti, il Don Carlo diretto dal maestro Riccardo Chailly è durato oltre 4 ore e la regia e l’allestimento scenico non hanno convinto appieno pubblico e critica.