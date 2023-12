I like sui social fanno tremare molte coppie, ed è stato così anche per Ida Platano e Alessandro Vicinanza. Quel che è successo ai due ex fidanzati, però, ha dell’incredibile perché coinvolge, a sua insaputa, pure Hailey Baldwin, modella e moglie di Justin Bieber. Come noto, Ida e Alessandro si sono lasciati da pochi mesi e lei attualmente siede sul trono di Uomini e Donne. Una decisione che ha suscitato qualche critica da parte dell’ex compagno, il quale però, a una manciata di settimane dal ritorno della Platano nel dating show di Canale 5, ha deciso di palesarsi nel medesimo studio televisivo per rimettersi in pista.

“Mi sento pronto a conoscere. Sono 4-5 giorni che ho voglia di conoscere altre donne” ha dichiarato Vicinanza non appena rientrato a Uomini e Donne sotto lo sguardo perplesso di Ida che proprio non si aspettava di ritrovare l’ex fidanzato in tv. Inevitabile che il salernitano raccontasse la propria versione di come sono arrivati alla rottura. Le incongruenze hanno riguardato ogni aspetto della narrazione, a partire da quante volte Ida sarebbe stata lasciata: quattro, secondo lei, una volta sola ha puntualizzato lui. Nel mezzo anche il mancato trasferimento di Ida a Salerno, città di Alessandro, e diversi litigi avvenuti in vacanza. Ed è a questo punto che il pubblico in studio e a casa ha assistito all’inaspettata rivelazione.

“In Puglia ti sei fatta la valigia e te ne sei andata” ha urlato Vicinanza. La neo tronista si è così difesa: “Perché tu mettevi like da 9 mesi”. Alessandro ha spiegato: “Alla moglie di Justin Bieber, ha 18 milioni di follower, le ho messo il mi piace, alle influencer, e tu quanti like hai messo? Devo prendere il telefono? Ma io posso litigare per i like? Ho mai scritto a qualcuno? Ho mai messo reazioni a qualcuno? E allora i like a 42 anni era quello che ti faceva venire un dubbio nei riguardi di una persona?”.

Ida non si è mossa dalla propria posizione: “Per 9 mesi li hai messi…”. A questo punto Alessandro non ha potuto che ribadire: “Io sto su Instagram, metto like alla moglie di Justin Bieber che ha 18 milioni di follower, fa ridere, mi metto vergogna anche a dirlo”. La sua ex ha provato a cambiare discorso: “Il problema non è il like, è che tu non volevi niente, volevi la donna avventura e una compagna di viaggi […] Io sono stata una donna avventura per te, perché per quanto riguarda i progetti non li volevi […]”.

Come è facile intuire il dettaglio dei like ad Hailey Baldwin ha molto divertito il pubblico della rete che non a caso nelle scorse ore ha mandato la modella in tendenza su X/Twitter: se mai fosse esistita una minaccia esterna nella loro storia, di certo non sarebbe stata una 27enne che vive dall’altra parte del mondo e fa parte del jet set hollywoodiano.