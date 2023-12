Quante volte, durante i pranzi con amici o parenti nei giorni di festa, è capitato di trascorrere numerose ore davanti ai fornelli tra preparazione di impasti, sughi e prodotti da sbucciare e lavare. Ad accompagnare i piatti principali, uno dei contorni più gettonati è quello a base di patate (al forno, fritte, al cartoccio, arrosto) le quali, prima di essere cotte, necessitano di un’attenta pulizia. Oltreoceano, c’è chi ha trovato la soluzione per risparmiare tempo con un metodo alquanto singolare. Durante il giorno del Ringraziamento, infatti, il tiktoker Bensgiud ha sorpreso (e ripreso) i suoi familiari mentre si preparavano a lavare tre sacchi di patate utilizzando la lavastoviglie.

“Il miglior segreto delle nonne nel giorno del Ringraziamento”, la didascalia dei due reels che, pubblicati sulla piattaforma social cinese e diventati virali, al momento in cui scriviamo hanno totalizzato più di 3,5 milioni di visualizzazioni e circa 27.000 mi piace. “È il modo migliore di farlo, si risparmia così tanto tempo! Lo facciamo ogni anno. Quando le compri, le patate sono molto, molto sporche. Normalmente le si mette in una ciotola con dell’acqua, ma puoi immergerne al massimo cinque alla volta”, hanno spiegato le due donne, filmate mentre posizionavano gli ortaggi nella lavastoviglie davanti allo stupore crescente del ragazzo.

Il singolare metodo

Come si evince dai video pubblicati da Bensgiud sul proprio profilo, l’originale trovata consiste nel riempire di patate tutti i ripiani dell’elettrodomestico – compresi quelli per le posate – per poi impostarlo in modalità risciacquo. Niente saponi o detergenti, ovviamente. In questo modo, in quattro minuti i tuberi saranno pronti. Il trucco, però, ha suscitato le reazioni indignate degli utenti sul web. “Sono tutti così creativi”, hanno commentato ironicamente alcuni; “Mi dispiace dirlo, ma solamente a un americano poteva venire in mente una cosa del genere”; “Spiegare gli americani in dieci secondi”, hanno affermato divertiti altri. Nell’incredulità generale, c’è stato anche chi ha fatto notare i rischi legati alla sicurezza: “Ma lo sanno che la lavastoviglie riusa l’acqua che si accumula sotto per lavare?”