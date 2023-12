Grande successo su Rai Uno per “The Voice Kids“, in onda ogni venerdì in prima serata, con alla conduzione Antonella Clerici. La conduttrice sarà ospite della settima puntata del talk FQLife con Claudia Rossi e Andrea Conti. L’appuntamento è giovedì 7 dicembre alle ore 15:30 in diretta su Facebook e YouTube di FqMagazine e de Il Fatto Quotidiano. Con la Clerici si traccerà anche un primo bilancio di “È sempre mezzogiorno” che anche quest’anno si è rivelato una certezza nel palinsesto della prima Rete Rai.