Chi si aspettava che l’intervista a Stefano De Martino a Che tempo che fa diventasse il palcoscenico per una replica in grande stile a Belén Rodriguez, la quale poche ore prima, ospite a Domenica In, aveva vuotato il sacco ammettendo di essere stata tradita almeno una decina di volte dall’ex marito, è rimasto deluso. Del resto, non è lo stile di Fabio Fazio quello di sguazzare nel gossip e così il conduttore si è limitato ad una premessa – “visto che non siamo marziani, non possiamo non parlarne” – e a una domanda secca che ha permesso a De Martino di dire la sua sull’attacco in grande stile ricevuto su Rai1. Ma lo showman napoletano ha preferito il profilo basso, scegliendo con grande cura le parole (sulle quali aveva evidentemente avuto modo e tempo di riflettere), non aprendo nuovi fronti polemici. “Lasciami dire una cosa Fabio: non è una replica la mia, è solo una riflessione”, ha esordito De Martino, con sguardo piuttosto serio e contrito. “Quando finiscono le relazioni in generale ci sono sempre due verità, ognuno ha la propria. Poi c’è chi se la sente di renderla pubblica e raccontarla e chi invece la tiene per sé. Io ho deciso di non rendere mai pubblica la mia verità semplicemente perché ho dei motivi”, ha detto con tono pacato e per nulla polemico.

Ma a quali motivi si riferiva? De Martino ne cita due. “Il bene che c’è stato, perché io le voglio ancora davvero molto bene, e il secondo che è il più importante, è che Belen è la madre di mio figlio. Per me questa è la cosa fondamentale”, ha continuato. Poi ha chiosato citando una frase di Charlie Chaplin: “Mi è venuta in mente una frase di Charlie Chaplin meravigliosa: ‘La vita è una tragedia in primo piano, è una commedia sul piano lungo’. Io mi auguro che pian piano l’inquadratura si allarghi anche sulla nostra vita”. Citazionismo a parte, resta comunque che le dichiarazioni di Belén avranno un’onda lunga destinata a provocare ulteriori gossip, indiscrezioni e forse anche più di un malumore. La showgirl ha infatti svelato che il loro ultimo riavvicinamento non era finito per un tradimento ma era iniziato con un tradimento: “Dopo un mese ho saputo, però ho fatto finta di niente. C’è stato questo, ma non è finito per questo. Ho anche chiacchierato con le signorine, hanno ammesso subito tutto. Erano una decina, sono arrivata a 12, poi ho smesso di telefonare”. Poi giù con altre durissime parole contro l’ex marito che, secondo la Rodriguez, non le sarebbe stato vicino quando lei ha sofferto di depressione: “Non respiravo più, non dormivo più, sono arrivata a pesare 49 kg. Non volevo più vedere la luce ma ho deciso di combattere e aprire quelle finestre, le tende, non è stato facile. All’inizio stavo con Stefano, ma lui lavorava a Napoli: non ha saputo aiutarmi, essere un marito. Perché non mi ama, non mi ha amata”.