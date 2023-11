Crociera sconvolta dalla puntura all’alluce del ragno lupo. Perfino la BBC si è occupata di un caso che solitamente finisce nelle lunghe paginate con foto choc sui tabloid. Si tratta di ciò che è accaduto al signor Colin Blake che stava festeggiando il suo 35esimo anniversario di matrimonio viaggiano in crociera. L’uomo si è ritrovato a cenare all’attracco della nave a Marsiglia, in Francia, con l’alluce del piede destro che in una notte è diventato viola. La nave è ripartita e la visita del medico di bordo ha sentenziato che il gonfiore era stato causato dal pizzico di un ragno lupo. Blake ha ricordato che quando il personale medico ha aperto con un bisturi l’alluce gonfio ne è uscito un pus bianco latte e uova di ragno. Apriti cielo. Perché gli aracnologi di mezzo mondo si sono subito infuriati: i ragni lupo non sono in grado di deporre le uova negli esseri umani.

La dottoressa Sara Goodacre dell’Università di Nottingham ha dichiarato: “Non riesco proprio a capire come possa essere vero perché conosco la loro biologia. Le sacche delle uova impiegano un po’ di tempo a girare. Il veleno del ragno non è necrotizzante, è progettato per paralizzare una mosca della frutta”. Le uova in pratica vengono conservate in una sostanza che assomiglia a un batuffolo di cotone che alcune specie portano sulla schiena: “Non esiste nessun ragno lupo europeo che possa davvero penetrare nella pelle”. Il signor Blake è ora sotto antibiotici e non è mai stato in pericolo di vita.