Classe 2004, di Novate Milanese e guadagna più di un chirurgo di una clinica di lusso. Lo ha detto lei. Di chi si tratta? Di Gaia Bianchi, tiktoker e influencer da milioni di follower. La ragazza, intervistata dal Messaggero Veneto, ha riavvolto il nastro del percorso sui social iniziato quando aveva solamente 14 anni e diventato, ad oggi, un vero e proprio lavoro. Molto redditizio. Per dedicarsi al lavoro a tempo pieno, a soli 16 anni ha lasciato la scuola inseguendo il sogno di diventare come Chiara Ferragni. “Certo, il futuro è tutto da costruire, ma per ora aumento i follower. Chiara Ferragni ne conta 30 milioni e nel mio ambiente è un mito per tutti“, ha detto Bianchi. Quanto ai guadagni, la 19enne è andata dritta al punto: “Essere influencer è il mio lavoro: guadagno più di un chirurgo di una clinica privata di lusso”. Ovvero? Secondo il sito Indeed, “Un chirurgo con quattro anni o più di esperienza guadagna in media € 125.000 lordi all’anno circa. Un chirurgo molto esperto, cioè con più di 10 anni di esperienza, arriva a guadagnare circa € 200.000 lordi all’anno”. Se la matematica non è un’opinione, l’influencer può contare su un guadagno molto, molto elevato. Specialmente se si considera la giovane età. Vi domanderete, allora, cosa farà di così speciale per raggiungere obiettivi economici di questa portata.

La domanda rimane senza risposta. Nel senso: Gaia è seguita da 2.2 milioni di follower su Instagram e altri 3.3 milioni su TikTok. Spesso, inoltre, è tra le protagoniste dei drama (gossip, pettegolezzi, storie d’amore) con altri tiktoker molto famosi, questo sicuramente contribuisce ad aumentare la sua notorietà. Ad ogni modo, sui numeri nulla da dire. Uno sguardo, invece, ai contenuti: su Instagram pubblica più che altro foto e selfie delle proprie giornate. A Milano, Dubai, Hollywood e ancora in barca o a Miami. “La barbie trap” (pare che si faccia chiamare così) ama i viaggi e il lusso. Quanto a TikTok, la maggior parte dei filmati sono lip-sync di canzoni trap. Ovvero una sorta di doppiaggio delle canzoni, mentre in sottofondo si sente la canzone del cantante in questione. Oppure frecciatine ad altre ragazze: “Un bacio a quella povera che si prende tutti gli scarti miei e delle mie amiche“, scrive in un recente TikTok, mandando un bacio e alzando poi il dito medio. Insomma, i contenuti sono di questo livello. Ognuno è libero di farsi la propria opinione. Ma cosa ne pensano i giovani fruitori della piattaforma cinese? La idolatrano. “Gaia Bianchi sei illegale”, “Questa canzone è stupenda come Gaia Bianchi”, “Che bella” e ancora “La più bella di TikTok”, “Sei il top”. Questi sono solo alcuni dei commenti positivi – tanti – che si possono leggere sotto ai suoi video.