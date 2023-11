È stato un finale carico di emozioni quello della prima puntata della nuova stagione di Ciao Darwin andata in onda su Canale 5 venerdì 24 novembre. La produzione del programma ha voluto ricordare uno dei volti storici della trasmissione, Emilio Contaldo, scomparso quest’estate proprio subito dopo la fine delle riprese.

“Emilio Contaldo ci ha lasciato dopo aver vissuto una splendida festa insieme a noi. Grazie per la tua ingenua follia”, è il messaggio mandato con una grafica in sovraimpressione dal team di Mediaset. “Meliuccio o’ Scarraffcchio” – come veniva simpaticamente chiamato dagli amici – aveva partecipato al programma già nel 2007 con l’inedito ruolo di ‘Padre Natura’, per poi ritornarci tre anni dopo e, appunto, in quest’ultima stagione, come inviato e protagonista di simpatici siparietti con il conduttore Paolo Bonolis.

Il 58enne salernitano è deceduto l’estate scorsa dopo le registrazioni e, nella puntata andata in onda ieri sera, lo si è visto nella mansione di “inviato” per conto di Luca Laurenti: non solo, ha anche messo in scena un siparietto con lui nella parte finale dello show. Secondo quanto riportato da Positano News, Contaldo sarebbe morto lo scorso 21 luglio a seguito di un infarto.