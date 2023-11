Silvia Toffanin e Paolo Bonolis. Lei un filo imbarazzata e molto divertita, lui schietto e provocatore: così l’intervista del conduttore a Verissimo è diventata un piccolo cult, tra il ritorno di Ciao Darwin e l’amore per i nipotini di “nonno Paolo”. Non solo. C’è stato anche modo di parlare della fine del matrimonio con Sonia Bruganelli anche perché lei, Bruganelli, l’aveva raccontata proprio nel salotto di Toffanin. E così dopo aver fatto vedere a Bonolis la clip dell’intervista alla ex moglie, la conduttrice ha chiesto: “La tua versione?”. “Ma la versione l’ha detta lei – ha risposto il conduttore – la vita è fatta così, ci sono cose che cambiano e cose che permangono. Su quelle che cambiano ci si adatta, su quelle che permangono ci si adopera. Questa è l’esistenza”. “Avete trovato un nuovo equilibrio?”. “Finché uno non cade… Eh hai visto, ha detto ‘lui sta sempre qua’, non ho capito, che sto a fare qua?“. “Sei sempre accanto a lei”. “La vita è piena di sorprese – ha ripreso Bonolis – Sono state prese in considerazione delle cose. Dice ‘l’anima è un conto, il corpo è un altro’, però pure il corpo… Tu fai ancora l’amore con tuo marito?“. E qui Toffanin, imbarazzata e sorridente, ha risposto di getto “sì”, confidando quindi un piccolo particolare della sua vita col compagno Pier Silvio Berlusconi. Poi lo scambio è continuato mostrando confidenza e stima tra i due conduttori, come una chiacchierata in salotto condivisa col pubblico.