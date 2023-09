Se pensavate che la “soap” con Francesco Totti e Ilary Blasi protagonisti avesse già raggiunto il climax in termini di trama, vi stavate sbagliando. Infatti, risale a ieri 18 settembre l’ultimo episodio che sta facendo il giro del web e che forse solo uno sceneggiatore professionista di telenovelas avrebbe potuto immaginare. E invece, è tutto così vero, spontaneo e made in Italy. Vi spieghiamo cos’è accaduto. Francesco e Ilary si sono ritrovati sugli stessi spalti, dopo più di un anno dalla separazione ufficiale. Il motivo? Il loro primogenito, Cristian (17 anni), si trovava in campo per disputare la partita Roma-Frosinone. Presso lo stadio Tre Fontane della Capitale, Totti Junior ha dato il massimo per far vincere la propria squadra, senza però riuscirci. Per chi non lo sapesse, si tratta della Primavera del Frosinone Calcio. Da questa stagione, infatti, Cristian Totti non gioca più nella Roma bensì con i giallazzurri.

Ma torniamo a papà Francesco e mamma Ilary. I due hanno assistito al match ben distanti, pare che non ci sia stato alcun contatto tra loro: lui insieme alla fidanzata Noemi Bocchi, all’amico Giancarlo Pantano con la moglie Elisa Barbieri. Ilary, invece, insieme a Melissa Monti, fidanzata di Cristian. Ad un certo punto sono state le telecamere di Sportitalia a riprendere una scena particolare. Mentre Totti Junior era in campo, Elisa Barbieri ha mostrato a Noemi e Francesco una foto. E non una foto qualsiasi. Si intravedeva il viso di Ilary e di Melissa. Basta collegarsi sul profilo Instagram della conduttrice Mediaset per comprendere velocemente l’accaduto: Elisa ha mostrato il selfie che la presentatrice aveva scattato poco prima insieme a Melissa, con tanto di messaggio affettuoso per Cristian: “Le tifose numero uno“. Impossibile sapere quale sia stato il commento del Pupone e della compagna, ma di certo hanno detto qualcosa. Neanche a dirlo, su Twitter si sono scatenati i commenti: “Totti è finito proprio in basso”, ha scritto qualcuno. E ancora altri commenti: “L’amica che problemi ha? Ilary fino a prova contraria è la madre“, “Permettere ad estranei di fare le facce sulla madre dei tuoi figli non è proprio il massimo”. Insomma, pioggia di critiche contro l’ex capitano giallorosso. E anche l’ex cognato, Ivan Peruch, marito di Silvia Blasi, ha deciso di commentare la vicenda. Via Instagram stories, Ivan ha ripubblicato il filmato di Sportitalia e poi ha commentato con un meme: “Tu guarda la madonna”. Colonna sonora del contenuto pubblicato è “Ancora Tu” di Lucio Battisti. “Ancora tu? Ma non dovevamo vederci più?”, si sente in sottofondo. Tenete ancora in mano i pop-corn, il sentore è che ci regaleranno ancora nuove perle.