“Così siete delle signore per tutto il resto della vita”. Si concludono così cinque contenuti audio pubblicati da una delle ex Olgettine, Alessandra Sorcinelli, su Instagram. Sorcinelli, assolta nel processo Ruby Ter, torna all’attacco dopo che l’immobiliare Dueville ha chiesto entro dicembre 2023 la restituzione della villa di Bernareggio avuta in comodato da Silvio Berlusconi. Villa gemella a quella data a Barbara Guerra. E lo fa pubblicando, appunto, degli audio di sue conversazioni con Silvio Berlusconi.

Nelle clip si sente Berlusconi prima parlare del contratto di comodato d’uso, che però “è una consegna definitiva a voi delle case” che diventeranno “di vostra proprietà appena possibile, appena finito il processo”. Poi il fondatore di Forza Italia promette anche delle azioni Mediolanum che, con un rendimento del 10% permetterebbero “ogni anno per voi dei dividendi da 300mila euro”.

A inizio novembre Il Fatto Quotidiano ha pubblicato un audio di un’altra delle invitate alle “cene eleganti” di Arcore. Berlusconi parlando con Barbara Guerra, nel 2015 le offriva un appartamento “in comodato d’uso” altrimenti “è corruzione” e prometteva allo showgirl di intestarle l’immobile a fine processo.