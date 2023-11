Cinque post nei quali si sente l’audio di una telefonata nella quale Silvio Berlusconi parla di un contratto di comodato che “è la consegna definitiva a voi delle case, che diventano di vostra proprietà appena possiamo” ovvero “alla fine dei processi”. Non solo: c’è anche quella che sembra la promessa di pacchetti di azioni di Mediolanum. “Portate a casa 300mila euro all’anno – dice il fondatore di Forza Italia – È come avere contanti. Siete delle signore per tutta la vita”. Torna così all’attacco Alessandra Sorcinelli, imputata e assolta nel processo Ruby Ter, dopo che l’immobiliare Dueville ha chiesto entro dicembre 2023 la restituzione della villa di Bernareggio, avuta in comodato dall’ex presidente del Consiglio, deceduto lo scorso 12 giugno.

L’abitazione è quella gemella dell’immobile dato a Barbara Guerra. Entrambe le donne sono state assolte nel processo Ruby Ter. E ora Sorcinelli, come Guerra una ventina di giorni fa, pubblica gli audio nei quali, spiega nei post su Instagram, si evince a suo avviso “la volontà di Silvio Berlusconi di risarcire la sottoscritta dopo anni di fango mediatico a causa di un processo durato oltre 10 anni”. Al termine di uno dei reel, Sorcinelli si riprende anche mentre strappa la raccomandata con cui le è stato chiesto di lasciare la villa, usando come colonna sonora Bitch Better Have My Money della popstar Rihanna, che recita in una strofa “pagami quello che mi devi”. Ma cosa dice Berlusconi nell’audio registrato da Sorcinelli?

A giudicare da un passaggio, la conversazione risale a poco tempo prima l’elezione del presidente della Repubblica, carica alla quale il fondatore di Forza Italia aspirava convintamente. Tanto che si sente la sua voce spiegare proprio che potrebbe diventarlo “a febbraio” e commentare che, se ciò dovesse avvenire, sostanzialmente si chiuderebbero i processi perché altrimenti “sarebbe una cosa sovversiva”, dice Berlusconi. Prima invece l’ex presidente del Consiglio parla del contratto di comodato che “è la consegna definitiva a voi delle case, che diventano di vostra proprietà appena possiamo”. Tradotto: “Alla fine dei processi”, si sente Berlusconi spiegare. Sul nodo dei guai giudiziari, il fondatore di Forza Italia aveva già chiarito a Barbara Guerra che l’intestazione non poteva avvenire subito “perché sarebbe corruzione”. Nel processo Ruby Ter, il leader di Forza Italia era imputato per aver comprato – questa la tesi dei pm – il silenzio della showgirl e delle altre ragazze ospiti delle cene di Arcore.

In altri audio si parla però anche di pacchetti di titoli di Mediolanum: “Ti do azioni della compagnia Mediolanum che distribuisce dividendi per il 10% del valore in Borsa. Avete azioni che valgono tre milioni e portate a casa 300mila euro all’anno. È come avere contanti”, ovvero “siete delle signore per tutta la vita”. Berlusconi propone anche un’altra possibilità: “Se mi dici che vuoi solo 1,5 milioni così e 1,5 in azioni – spiega l’ex cavaliere – ti do 1,5 milioni in azioni che ti rendono 150mila euro, ma gli altri 1,5 milioni non rendono nulla”. Ad avviso della famiglia Berlusconi il contratto di comodato intestato a Guerra e Sorcinelli “si è estinto” con “la morte dello stesso dott. Berlusconi”. Da qui l’invio, tramite una società immobiliare, della richiesta di restituzione dell’immobile con una raccomandata spedita nelle scorso mese di ottobre.