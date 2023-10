Lazza, reduce dal successo di Sanremo e da un tour sold out, è uno dei grandi protagonisti di questa sera al Red Bull 64 Bars Live, che si terrà, per il secondo anno consecutivo, in Piazza Ciro Esposito, vicino le Vele di Scampia a Napoli. Abbiamo incontrato il rapper che è al settimo cielo: “Mi sono sentito offeso perché non mi avevano chiamato lo scorso anno (ride, ndr) adesso recupererò sia per l’anno scorso che per stasera!”.

Durante l’incontro con la stampa, abbiamo chiesto all’artista un commento sul tema del body shaming, di cui è stato vittima qualche giorno fa su X e che, stranamente, lo ha visto sotto il fuoco incrociato delle polemiche con le (assurde) accuse di sessismo. Una follower di X, dal nulla, ha puntato il dito, scherzosamente ma non troppo contro il cantante che aveva solo raccontato di quanto fosse bello cenare da soli: “Eh be le turbofesse stanno lontano mille miglia da un nano”. Lazza l’ha così gelata: “Non ti farei manco con un bastone”. Un caso curioso dal momento che se, giustamente, una ragazza rimane vittima di body shaming viene difesa mentre se accade a un ragazzo si lascia cadere quasi in silenzio.

“Ma credo che il problema non sia tanto che accada a un ragazzo o una ragazza – ci ha risposto Lazza -. Il fatto è che quando fai successo, nessuno ti perdona e stai sul ca**o alle persone. Quindi ti ritrovi in una situazione strana in cui, per queste persone, se al personaggio famoso graffiano la macchina, lo licenziano, gli muore il cane, allora deve stare zitto e la merda è lui se risponde. Non è certamente una cosa piacevole, ma mi colpisce come roba tanta gente si dimentica che siamo esseri umani. Spesso si travisano le cose”. Archiviata la parentesi è tutto pronto per l’evento napoletano che vedrà sul palco anche Geolier, Noyz Narcos, Rose Villain, Luchè con l’aggiunta, a sorpresa, di Marracash.

(Foto di Luca Marenda)