Cambio casa, cambio vita. Andrea Giambruno, dopo aver detto addio al suo discusso e noto ciuffo, si è trasferito in un appartamento non lontano dall’abitazione di famiglia. Ha fatto i bagagli e ha portato i suoi oggetti personali nel suo nuovo pied-à-terre, come racconta il settimanale Chi che pubblica anche le prime immagini mentre Giambruno, che appare provato, di prima mattina presto butta alcuni cartoni della pizza e prende dall’auto un sacchetto di Fendi e delle scarpe.

Si tratta di un appartamento piuttosto modesto situato sempre a Roma nel quartiere Torrino, il giornalista Mediaset ha scelto una sistemazione vicina all’ex compagna Giorgia Meloni e a sua figlia Ginevra. “La priorità è non creare problemi alla piccola Gigì, che adora sia il padre sia la madre; quindi le scelte sono state fatte tutte per evitare scossoni, dopo l’improvvisa separazione che ha sconvolto le loro vite”, fa sapere il giornale edito da Mondadori.

Dopo i discussi fuorionda di “Striscia la notizia“, Mediaset aveva comunicato con una nota la decisione di escluderlo dal video. Una decisione “concordata”, senza la conduzione di “Diario del giorno” ma comunque impegnato dietro le quinte nel coordinamento redazionale. Tornato a Rete4, impegnato a lavoro ma si occupa di sua figlia Ginevra – spiega Chi -soprattutto quando Giorgia è in viaggio per il mondo in qualità di capo di governo impegnato su più fronti, dall’economia alle trattative per la pace.

Meloni sui social aveva comunicato la fine della relazione con Giambruno durata quasi dieci anni: “Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra. Le nostre strade si sono divise da tempo, ed è arrivato il momento di prenderne atto. Difenderò quello che siamo stati, difenderò la nostra amicizia, e difenderò, a ogni costo, una bambina di sette anni che ama la madre e ama il padre, come io non ho potuto amare il mio. Non ho altro da dire su questo. Ps. tutti quelli che hanno sperato di indebolirmi colpendomi in casa sappiano che per quanto la goccia possa sperare di scavare la pietra, la pietra rimane pietra e la goccia è solo acqua”.