Happy Birthday Mr President! Ieri, lunedì 20 novembre, il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha compiuto 81 anni. Età che per gli elettori dem pesa non poco sulla candidatura riguardo il secondo mandato. Ma ieri alla Casa Bianca è stata una giornata di festa nella festa: oltre al suo compleanno, Biden ha tenuto la cerimonia tradizionale della “grazia” a due tacchini destinati alla tavola del Ringraziamento, Liberty e Bell. In America è consuetudine seguire questo passaggio della tradizione presidenziale in vista del Giorno del Ringraziamento, giovedì 23 novembre.

In occasione del suo discorso pubblico, però, Biden ha commesso una “gaffe” confondendo Taylor Swift con Britney Spears. “Il loro percorso è stato molto lungo: solo per arrivare qui, Liberty e Bell hanno dovuto superare tante difficoltà e concorrenza. Hanno dovuto lavorare duro, mostrare pazienza ed essere disposti a viaggiare per oltre 1.600 miglia. Si potrebbe dire che è ancora più difficile che ottenere un biglietto per il Renaissance Tour di Beyoncé o un biglietto per il tour di… Britney. Lei adesso con il tour è giù in Brasile dove fa piuttosto caldo in questo momento”, ha commentato il Presidente.

Il tour al quale Biden fa riferimento è quello di Taylor Swift, attualmente sospeso per le alte temperature previste in Brasile e il decesso di una fan avvenuto durante il concerto dell’artista. Britney Spears sarebbe inoltre la “responsabile” involontaria della mancanza di Paris Hilton alla cena del summit voluta dallo stesso Biden. “Mi è stato chiesto dal presidente Biden e dal suo team di andare a fare da DJ a quella cena del summit con tutti i leader del mondo, ma era la stessa sera del matrimonio di Britney. No, non me lo perderò. Mi hanno detto: ‘Manderemo un elicottero e potrai volare avanti e indietro’. Non sarò io ad entrare e uscire in elicottero dal matrimonio di Britney. Quindi ho dovuto rifiutare l’invito del Presidente. Però non potevo mancare al matrimonio di una mia grande amica ed è stata una giornata splendida”, aveva commentato Paris lo scorso anno durante un’intervista.