“L’editto satellitare è stato emanato”. Morgan affida ai propri profili social un commento lapidario sulla sua esclusione da X Factor (anticipata da FqMagazine già domenica in un articolo di Claudia Rossi), comunicata alcune ore fa da Sky Italia e Fremantle Italia in una nota congiunta. Poche parole in un post a sfondo nero e una breve dichiarazione ai microfoni di LaPresse (“La mia esclusione? Non c’è motivazione. Evidentemente non hanno il peso della cultura”), poi silenzio. Almeno al momento. Come si è arrivati a questa decisione? In una nota, Sky e Freemantle hanno spiegato che la valutazione di interrompere la collaborazione con l’artista è stata presa “a seguito di ripetuti comportamenti incompatibili e inappropriati, tenuti anche nei confronti della produzione e durante le esibizioni dei concorrenti, e delle numerose dichiarazioni susseguitesi anche in questi giorni”, come si legge nel comunicato diffuso. Andiamo quindi a ripercorrere quali sono stati questi suoi “comportamenti” che hanno portato alla fine della collaborazione tra l’artista e il programma tv.

Intanto una premessa: quest’anno c’era grande attesa per il ritorno del cantautore al tavolo dei giudici. La speranza era quella di rivitalizzare un format ormai ultra-noto e usurato. Ma, neanche il tempo di andare in onda ed era stata subito polemica, con Morgan che, durante una lezione-concerto al parco archeologico di Selinunte, ad agosto, si era scagliato contro uno spettatore apostrofandolo con termini discriminatori. Poi, erano arrivate le scuse via social e la promessa di devolvere metà del proprio cachet di X Factor a un’associazione LGBTQ+. Miccia spenta appena in tempo, ma incendio solo rimandato. Iniziato il talent targato Sky Italia, è stato Morgan show, in tutte le salse. E forse, qualche spettatore in più, lo ha anche raccolto. Ma la decisione di togliergli la sedia e il microfono al Teatro RePower è scaturita, probabilmente, proprio dall’escalation di episodi. Liti, dichiarazioni, scontri: con le diatribe l’artista milanese ci è sempre andato a nozze. E anche questa volta, non si è certo tirato indietro. A cominciare dalla questione sollevata sull’armonia di “Bellissima”, che aveva giudicato “una canzone di grande banalità”, fino ai continui contrasti con Francesca Michelin. Oltre al diverbio dovuto alle visioni divergenti sul brano di successo di Annalisa, in più di un’occasione, l’artista ha stuzzicato e provocato la conduttrice. “Francesca! No niente, volevo parlarti sopra e interromperti così per il gusto di farlo”, era stata una delle sue uscite in seguito a qualche occhiataccia e richiamo di Michelin al fine di rispettare i tempi della diretta tv.

Lo scorso giovedì, poi, il cantautore milanese si è seduto al tavolo dei giudici con il dente avvelenato. E così, via a una puntata di bagarre, discussa molto anche sui social: prima il battibecco con Dargen D’Amico, poi la lite con Ambra, di cui viene fuori pure un dietro le quinte che lo immortala mentre abbandona la discussione. Morgan ne ha avuta una per tutti, insomma. Anche per Laccio e Shake e le loro scenografie e Fedez, a cui ha rinfacciato di essere “troppo depresso per fare lo psicologo”, salvo poi scusarsi in un video pubblicato sui propri canali social (“utilizzare la parola ‘depresso’ è una cosa che ho fatto ironicamente ma più nei miei confronti che nei suoi. La depressione è uno stato che conosco molto bene, perché ho una lunga storia di depressione sia personale che familiare”).

Nel frattempo, mentre l’esclusione da X Factor, che Sky e Fremantle non confermavano né smentivano, sembrava vicina, firmava un pezzo su Mowmag: “La mia missione da ‘007 al servizio della Rai’ è ormai compiuta e X Factor sarebbe di fatto pronto per tornare in Rai. Non penso che succederà perché merita che rimanga a Sky in una rete che ci ha creduto ed è giusto che ne goda i benefici”, scriveva, sottolineando l’importanza della sua presenza nel talent, che avrebbe migliorato la qualità musicale e favorito il dibattito sul web.

Morgan, comunque, non si è tenuto niente per sé. E in un post pubblicato pochi giorni fa su Instagram, dopo l’ultimo live di X Factor, ha tenuto a ribadire il suo punto di vista: lui non è il carnefice, ma la vittima. “Immagini dall’ultimo live di X Factor. Siamo così sicuri che la distinzione tra l’uomo e l’animale risieda nel saper fare la rappresentazione di sé, ovvero l’arte? (…) – ha scritto a corredo di alcune immagini di animali della savana –. Sarebbe molto utile studiare gli animali selvaggi dal punto di vista della facoltà di produrre arte (…). Credo si capirebbe la connessione tra le iene che attaccano il leone in branco e i comportamenti umani che sono messi in scena e diffusi nei programmi televisivi, dove la furia dei più viene scagliata contro un solo individuo per via della sua virtuosità”. Marco Castoldi, qualche sassolino dalla scarpa, se l’è tolto. Adesso, però, è fuori da X Factor. Se non per sempre, almeno per questa edizione.