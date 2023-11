Ha l’età di una nonna, ma è una giovane mamma. Auguri Brigitte Nielsen. In un’intervista rilasciata a People, l’oramai ex modella ed interprete di film anni ottanta, come Cobra e Rocky IV, ha raccontato come si sente ad essere giorno dopo giorno mamma per la quinta volta a 60 anni. La piccola Frida sta crescendo e oggi ha 5 anni. “Quando ero una mamma più giovane (Nielsen ha altri quattro figli di età compresa tra i 28 e i 39 anni), spesso mi destreggiavo tra essere single, salire su un aereo, stare sul set di un film. Ora Frida viene prima di tutto”.

Nessuna fatica, nessuno stress, ma solo tante polemiche, compresi i dubbi dei figli più grandi, per essere rimasta incinta a 55 anni. “Tutto il mondo diceva che ero troppo vecchia, ma è un concetto che non esiste. E soprattutto, perché non diciamo mai agli uomini tra i 60, i 70 e gli 80 anni che sono troppo vecchi per avere figli? Guardate Robert De Niro. Ha 79 anni e ha un bambino di 7 mesi”. Nielsen vive a Marbella, in Spagna, con il marito 45enne Mattia Dessi e con lui hanno tentato per molti anni la fecondazione artificiale per avere un figlio. “Mi dicevano che avevo solo il 2,5% di possibilità di rimanere incinta, quindi quando finalmente è successo è stato semplicemente fantastico”. Problemi pre, durante e post parto? “È stata la gravidanza più semplice che abbia avuto”.