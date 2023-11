Luciano Ligabue è stato costretto a posticipare il suo concerto in programma per ieri, 19 novembre, presso il Palazzetto dello Sport a Roma. A rimandare ‘l’abbraccio’ tra i migliaia di fan e l’artista è stato un virus che ha colpito anche le corde vocali. L’annuncio di annullamento sarebbe però arrivato solo poco prima l’inizio dell’esibizione: “Ho provato di tutto per porvi rimedio, mi sono imbottito di cortisone fino a mezz’ora fa, ho fatto le prove al microfono fino alle 8 nonostante voi foste dentro al Palaeur, io ero dietro a fare dei tentativi per capire se c’era qualcosa da salvare ma non posso pensare di fare un brutto concerto a Roma, non ve lo meritate voi e non me lo merito nemmeno io”, spiega sui social la star 63enne.

Una decisione che ha però scontentato molti tra i presenti, accorsi in massa anche da altre regioni e in fila al freddo per ore. “Se da ieri sera avevi problemi nel gestire la voce non era forse il caso di avvisare prima? – scrive una ragazza – Siamo venute da fuori regione. Hai idea delle spese che abbiamo affrontato oltre al biglietto?! Pensavamo fosse un comico il signore che ha dato l’ annuncio. Cattiva gestione. Pessima”.

C’è chi invece, nonostante il dispiacere, giustifica i tentativi fatti da Ligabue per riacquisire una forma fisica accettabile per affrontare un live: “Capisco la frustrazione di chi ha aspettato ore ma probabilmente si sarà imbottito di farmaci fino all’ultimo nella speranza di poter cantare. Siamo umani tutti commettiamo degli errori. E trovo inadeguato chi dice poteva venire lui a dircelo, è un essere umano anche lui. Se la vostra delusione è grande pensate la sua al solo pensiero di aver lasciato li migliaia di persone che lo stavano attendendo. Suvvia! Forza Luciano buona guarigione”, spiega un fan.

Per ‘urlare contro il cielo’ ci sarà comunque tempo intanto: il cantautore ha annunciato che la data verrà recuperata il 9 dicembre ed è inoltre attivo – per chi lo desidera – la modalità per ottenere il rimborso, da richiedere entro il 30 novembre: “La notizia l’avete già avuta, – spiega il Liga sul proprio profilo Instagram – posso dirvi che mi dispiace veramente tanto, avevo ovviamente molta voglia di divertirmi anche questa sera. Purtroppo già da ieri sera ho avuto qualche problema con la gestione della voce per colpa del virus, che mi condiziona proprio nel riuscire a cantare. Il concerto comunque verrà fatto più avanti. Scusate ancora per l’inconveniente, vi abbraccio”.