Antonella Clerici ha iniziato ad affilare i coltelli della magica cucina di “È sempre mezzogiorno”. Il daytime in onda su Rai1 sta macinando sempre più consensi in termini di share e social. La conduttrice, famosa anche per non avere peli sulla lingua, qualche giorno fa aveva già lanciato una frecciatina al competitor Gerry Scotti e Io Canto (più volte rimandato). Questa volta Clerici ha voluto prendere le difese di una collega, Francesca Michielin. Attraverso il suo profilo Instagram, Clerici ha commentato un post di Mario Manca, giornalista di Vanity Fair: “Francesca è bravissima, senza se e senza ma. In una lunga e faticosa diretta gli inciampi accadono a tutti. Che noiosi e ipocriti i giudizi lapidari dei tuttologi sapientoni”. Le parole di Antonella arrivano in seguito ad una diretta estremamente complicata che Michielin ha dovuto tentare di portare a termine nonostante i numerosi attacchi ricevuti da Morgan. “Ti aspetta Ivan Graziani di là. È di là con Annalisa, sta collaborando”, ha commentato il giudice con un’uscita del tutto fuori luogo. La cantante di “Nessun grado di separazione” ha scelto l’arma migliore: il silenzio. Nessuna scenata, replica o scontro per alzare lo share. Antonella Clerici si schiera dunque al fianco di Francesca, anche se sui social in molti rimproverano la stessa Michielin di non essere stata in grado di contenere Morgan durante il suo show. Francesca ha detto tutto con un’espressione infastidita che è diventata virale sui social e che probabilmente rivedremo in vista della finale. Perché per Morgan la polemica è dietro l’angolo, sempre, ed è facile attaccare di depressione Fedez e poi chiedere scusa tornando sui suoi passi, così come screditare Annalisa e poi ritrovarsela lì sul palco in veste di ospite.