“Ce la faremo” scrive Andreas Muller su Instagram a corredo di un breve video che mostra l’ecografia delle due gemelline che la compagna Veronica Peparini porta in grembo. Nella clip si sente anche il battito dei cuoricini delle piccole, e il ballerino sembra voler infondere a se stesso e alla dolce metà un po’ di ottimismo nella speranza che tutto proceda per il meglio. Non è un mistero, infatti, che la gravidanza della coreografa stia attraversando una fase piuttosto delicata.

I primi intoppi sono arrivati subito dopo la lieta notizia comunicata nello studio di Verissimo. La coppia (52 anni lei, 27 lui) ha annunciato da Silvia Toffanin di essere in dolce attesa scoprendo davanti alle telecamere che si trattava di due femminucce. Qualche ora dopo, però, una complicazione ha tenuto con il fiato sospeso Veronica e Andreas. Dapprima il futuro papà ha spiegato ai follower: “Questa mattina non vedevamo l’ora di arrivare al controllo per vedere le gemelline e assicurarci che stessero bene come è sempre accaduto in questi quattro mesi. Questa mattina purtroppo la visita non è andata come doveva andare […]”.

Poi è stata la volta di Peparini, che è entrata più nel dettaglio e ha sgombrato il campo da illazioni che circolano sul web: “[…] La nostra è una gravidanza gemellare monocoriale biamniotica: le piccole vivono in una placenta unita in due sacche distinte. È scattato un campanellino di allarme che ci porta a fare controlli ogni 48 ore poiché i vasi sanguigni sono condivisi tra le due e in questo momento una delle due piccole è donatrice di sangue nei confronti dell’altra che quindi è ricevente. Questo può essere il principio di una malattia chiamata trasfusione feto fetale e in questo momento ci troviamo in un punto dove al 50% la situazione potrebbe tornare regolare da sé, motivo per cui ora stiamo monitorando la situazione ogni 48 ore. Se non dovesse essere bisognerà intervenire con un piccolo intervento che non possiamo ancora sapere quale esito porterà. Per ora non ci pensiamo volevamo solo aggiornarvi e più che altro fare chiarezza sul fatto che nulla di ciò che sta accadendo dipende dall’età o da altre cause che girano sul web. Vogliamo solo positività e ottimismo. Ora conta solamente arrivare alla fine con entrambe le piccole”. Quella stessa positività di cui ora Andreas vuole nutrirsi, e nell’ascoltare – attraverso l’ecografia – il battito delle piccole non può che ripetersi fiducioso: “Ce la faremo”.