Froilanis Maireth Rivas Román, 34 anni, stava camminando sulla battigia, spiaggia di Boquilla a Cartagena, quando un fulmine l’ha colpita e uccisa. Uno dei presenti ha girato un video – che non pubblichiamo – nel quale si vede la 34enne avvolta dal fuoco mentre cade a terra. Per la madre dei due figli, nonostante l’arrivo immediato dei soccorsi, non c’è stato nulla da fare: è probabilmente morta sul colpo. La tragedia è avvenuta nonostante l’allerta maltempo diramata dalle autorità. Rivas Román, di origini venezulane, stava trascorrendo una vacanza in Colombia con la famiglia: lascia due figli. Dalle stime rilasciate dal Centers for Disease Control and Prevention si apprende che esiste una possibilità su un milione di essere colpiti da un fulmine e nel 90% dei casi le persone colpite riescono a sopravvivere. La Colombia è la regione con la più alta attività di fulmini al mondo.