L’annuncio e la felicità a Verissimo: Veronica Peparini, 52 anni e il compagno Andreas Muller, 27, hanno annunciato l’attesa di due gemelli a Silvia Toffanin. Pochi giorni dopo però, una comunicazione social del ballerino ha fatto preoccupare i follower: “Questa mattina non vedevamo l’ora di arrivare al controllo per vedere le gemelline e assicurarci che stessero bene come è sempre accaduto in questi quattro mesi. Questa mattina purtroppo la visita non è andata come doveva andare. Ovviamente questa gravidanza è pubblica per ovvi motivi e vi ringraziamo per l’amore e la vicinanza. Ora però vi chiediamo anche il massimo rispetto e senza fare allarmismi speriamo di poterci risentire presto con notizie migliori”. Ora interviene Peparini che sempre attraverso Instagram spiega: “Abbiamo sempre ribadito e ci teniamo a sottolinearlo ancora perché è compito di chi ha visibilità fare queste cose, che le gravidanze gemellari sono gravidanze che vanno seguite da specialisti. Nel mio caso ringrazio per l’onestà la mia ginecologa Chiara Cilia per avermi indirizzato. La nostra è una gravidanza gemellare monocoriale biamniotica: le piccole vivono in una placenta unita in due sacche distinte. È scattato un campanellino di allarme che ci porta a fare controlli ogni 48 ore poiché i vasi sanguigni sono condivisi tra le due e in questo momento una delle due piccole è donatrice di sangue nei confronti dell’altra che quindi è ricevente. Questo può essere il principio di una malattia chiamata trasfusione feto fetale e in questo momento ci troviamo in un punto dove al 50% la situazione potrebbe tornare regolare da se, motivo per cui ora stiamo monitorando la situazione ogni 48 ore”. E ancora: “Se non dovesse essere bisognerà intervenire con un piccolo intervento che non possiamo ancora sapere quale esito porterà. Per ora non ci pensiamo volevamo solo aggiornarvi e più che altro fare chiarezza sul fatto che nulla di ciò che sta accadendo dipende dall’età o da altre cause che girano sul web. Vogliamo solo positività e ottimismo. Ora conta solamente arrivare alla fine con entrambe le piccole“.