La notizia era nell’aria da qualche giorno tra fan e addetti ai lavori. Domenica 5 novembre però, durante il consueto appuntamento pomeridiano con Silvia Toffanin a Verissimo, Veronica Peparini e Andreas Müller hanno annunciato di diventare presto genitori: “Non stiamo più nella pelle. Io avevo paura di riversarlo ai miei figli e ai miei genitori. Invece tutto è andato per il meglio. Sono, anzi siamo al quarto mese e mezzo. Presto diventiamo mamma e papà”, ha svelato Peparini. È Andreas però ad avere in serbo la sorpresa più sorprendente: “Non sarà solo una vita però. Sono in arrivo due gemelli! Quando la ginecologa ce lo ha comunicato durante la visita io sono sbiancato, lei era già seduta”.

Nelle ultime ore Veronica si era già divertita a seminare alcuni spoiler all’interno delle sue storie Instagram. Prima un’emoticon raffigurante una scimmietta con le mani coperte, poi una caption del tutto ambigua: “Cosa dovremo dirvi?”. Nel salotto di Canale 5 è arrivata la conferma, un vero è proprio fulmine a ciel sereno. “Devo dire che abbiamo avuto bisogno di un aiutino, io ho superato la soglia dei 50 anni. Però non possiamo lamentarci, anzi, sono arrivati al primo tentativo”, ha dichiarato commossa Veronica. Peparini, già mamma di Olivia e Daniele (avuti dal ballerino Fabrizio Prolli), rende così Andreas padre per la prima volta.

I due, che ormai fanno coppia dal 2018, hanno un cupido in carne ed ossa: Maria De Filippi. Andreas (27 anni) e Veronica (52 anni) si sono conosciuti dietro le quinte del talent Amici di Maria De Filippi e non si sono più lasciati: ora pensano al matrimonio. Non solo: entrambi tutt’ora (lei come coach e lui come ballerino professionista) continuano a lavorare anche a questa edizione del talent. In attesa, tra 4 mesi, di conoscere le due nuove vite gemelle in arrivo. Intanto in studio, grazie ad una clip a tratti trash e al tempo stesso molto emozionante, i due futuri genitori hanno potuto scoprire il sesso dei bebè in arrivo: due femmine! E con una combo di fiocchi rosa, tanti auguri da tutti noi di FQMagazine!