Nonostante il probabile matrimonio e le voci che si rincorrono sulla volontà di Belen di avere un figlio dal suo nuovo compagno Elio Lorenzoni (“Voglio un figlio da lui“, avrebbe detto prima di partire per le Maldive), gli amici stretti della showgirl sono convinti che il vivo sentimento conclamato sia solamente un fuoco di paglia. Sarebbe “colpa di Stefano De Martino“, con l’ennesima separazione tra i due che avrebbe scottato e non poco l’argentina. Sui social starebbe mostrando la parte migliore di sé, facendo trapelare uno stato d’animo che, a quanto dicono al settimanale Oggi fonti a lei vicine, non corrisponderebbe alla realtà.

“Va tutto bene, grazie. Sono davvero serena. La vita mi ha regalato Elio, è un uomo speciale. Con lui ho riscoperto la gioia nelle piccole cose, quelle semplici. Il futuro non mi spaventa più perché sto imparando a godere della vita giorno per giorno. A vivere il presente”, sono le parole riportate da Oggi e, a pronunciarle, sarebbe stata proprio Rodriguez qualche giorno fa “alle pochissime persone che sente ancora vicine”, spiega il magazine. Dopo la rottura con il ballerino, Belen era convinta di subire un contraccolpo mediatico: “Pensavo di essere più impermeabile a tutta questa esposizione pubblica – scrive il settimanale – Pensavo che avrei sempre saputo controllarla e gestirla”, avrebbe confidato a chi le sta accanto. “Molti dubitano degli annunci di un ritorno in tv e temono che con il nuovo fidanzato Rodriguez stia forse mentendo a se stessa“, conclude la rivista.