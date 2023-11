“Zahara Marley Jolie“. Così si è presentata la figlia di Brad Pitt e Angelina Jolie alla cerimonia di introduzione alla sorellanza universitaria Alpha Kappa Alpha. Lo fa sapere il portale di gossip Page Six, sostenendo che la diciottenne avrebbe depennato il cognome del papà per evidenti problemi nel loro rapporto. Una scelta fatta anche dal maggiore della ex coppia, Maddox che non ha più “Pitt” nei documenti. I rapporti dell’attore, sempre stando a quanto riportato da PageSix, sarebbero invece buoni con Shiloh e con i gemelli Vivian e Knox “È in buoni rapporti con loro. Sa di aver perso molto tempo prezioso negli anni della battaglia per la custodia e oggi è determinato a non perdere un solo giorno”, si legge. Pitt avrebbe finalmente trovato la serenità in amore con la vice-presidente di marchio di alta gioielleria, Ines de Ramon. Dalle semplici supposizioni di un anno fa su una loro frequentazione, siamo arrivati ora all’ufficiosità: come riportato da un insider a People, “la star hollywoodiana presenta la de Ramon come la sua nuova fidanzata”. Gli resta da cercare di recuperare il rapporto con i due figli maggiori, impresa che, al momento, non sembra semplice.