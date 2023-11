Belen Rodriguez convolerà presto di nuovo a nozze? Secondo l’ultimo post pubblicato su Instagram dalla showgirl direttamente dalle Maldive sembrerebbe di sì. Rodriguez ha infatti condiviso con i follower la foto di un bellissimo anello di fidanzamento con la didascalia “Sì”.

Due semplici lettere che non lasciano spazio a dubbi: sembrerebbe proprio che l’imprenditore Elio Lorenzoni, nuova fiamma della conduttrice, abbia fatto la proposta mentre i due erano in vacanza alle Maldive e che l’ormai ex compagna di Stefano De Martino abbia risposto affermativamente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Belen sembra quindi aver messo una (definitiva) pietra sopra al rapporto con Stefano De Martino da cui ha avuto il primo figlio Santiago e con cui aveva intrapreso di nuovo una relazione, ricca di tira e molla, nel corso del 2022. La showgirl ha anche una seconda figlia, Luna Marì, avuta da una relazione con Antonino Spinalbese.