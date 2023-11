saremo attaccati, ma vorrei dire non ci fate paura. Se pensate di intimorirci, sbagliate. Otterrete l’effetto contrario”. A replicare al ministro dei Trasporti Matteo Salvini e al governo Meloni, dopo la forzatura del leader leghista e la “Siamo sicuri che, ma vorrei dire. Otterrete l’effetto contrario”. A replicare al ministro dei Trasportie al, dopo la forzatura del leader leghista e la precettazione dello sciopero (sul settore dei Trasporti, ndr), Cgil e Uil hanno scelto di ridurre a 4 ore (solo sullo stesso settore dei trasporti) lo sciopero in programma venerdì.

Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri, di “tutelare” i lavoratori. A causa della precettazione, infatti, chiunque avesse deciso di scioperare al di fuori dell’orario imposto da Salvini – cioè dalle 9 alle 13 – avrebbe Una scelta dettata dall’esigenza, hanno spiegato i leader, di “tutelare” i lavoratori. A causa della precettazione, infatti, chiunque avesse deciso di scioperare al di fuori dell’orario imposto da Salvini – cioè dalle 9 alle 13 – avrebbe rischiato “sanzioni economiche e penali” , hanno spiegato i due segretari generali. Multe salate da pagare: tra i 500 e 1.000 euro. “Siamo persone responsabili e facciamo i conti” con la precettazione, ha precisato Landini.

“Salvini ha evocato la volontà di lavorare e rivedere le norme sullo sciopero? Questo è un ulteriore elemento di conclusione. Anzitutto bisognerebbe capire se Salvini abbia o meno la delega del governo a occuparsi di modifiche alla legge sul diritto allo sciopero. Poi noi riteniamo che la discussione, essendo quello allo sciopero un diritto sancito dalla Costituzione, debba avvenire in Parlamento. Non può essere di certo un ministro che può modificare la legge. Questo è un ulteriore elemento di preoccupazione”, ha replicato Bombardieri, segretario generale della Uil,



Il segretario della Uil non ha risparmiato critiche neanche alla Commissione di garanzia che ha negato il riconoscimento di “sciopero generale” alla mobilitazione indetta da Cgil e Uil: “Nessuno vuole mettere in discussione il ruolo terzo della Commissione, ma è strano che tutti i membri abbiano avuto nel passato esperienze in governi di centrodestra e che la data della decisione coincida con quella delle affermazioni da parte del vicepremier Salvini”.