“È già iniziata l’opera di delegittimazione dei sindacati. Ma da parte mia e di Maurizio Landini non c’è nessuna intenzione di candidarci alle Europee“. Con sarcasmo il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, ha attaccato in conferenza stampa, dopo lo scontro in atto con il governo sullo sciopero proclamato per venerdì insieme alla Cgil e le polemiche con il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, dopo la forzatura della precettazione.