“Com’è stato duettare con Ivan Graziani? Com’è stato lavorare con lui?”. Così Francesca Michielin a proposito di Ivan Graziani nella scorsa puntata di X Factor, rivolgendosi a Colapesce e Dimartino. Ebbene, questa gaffe, o presunta tale, le ha scatenato contro un’infinita quantità di commenti social, tutti a precisare che Graziani è morto. A parlarne oggi 15 novembre è Alessandro Cattelan: “Parlando con Colapesce e Dimartino ha fatto una domanda effettivamente posta un po’ male, un po’ fraintendibile. Però non è il telegiornale, è un programma di intrattenimento dove si parla un linguaggio anche non necessariamente iper-preciso. È un programma dove si chiacchiera, un po’ anche in cazzeggio. Io, conoscendo Francesca, ho dato subito per scontato che intendesse come è stato duettare con la sua voce. I più maliziosi hanno preso questa cosa come ‘Guarda che Ivan Graziani è morto, non hanno duettato veramente con lui’. Da lì è partita la shit storm nei confronti di Francesca, fatta passare come l’ultima delle stupide”. E ancora l’ex conduttore del talent di SkyUno, oggi su RaiDue e Radio Deejay, ha continuato: “Il pensiero che ho fatto in questi giorni è che questo modo di essere, di comportarsi, mi fa schifo. Le persone da casa potevano decidere tra due opzioni, in buona fede dire ‘Ah sì, intendeva questo’ o potevano in cattiva fede pensare che lei non sapesse una cosa. E si decide sempre di far passare, Francesca in questo caso, ma tutti, come l’ultima delle stupide. Ecco, a me questa modo di essere e comportarsi, mi fa schifo… La sua storia dovrà avere un peso? O la tua storia, nel momento in cui dici una cosa sbagliata viene cancellata completamente? Questa cosa è tremenda. Francesca Michielin suona più strumenti di quanto le persone che l’hanno criticata sappiano scrivere correttamente senza fare errori grammaticali. Parla di un cantante e tu dai per scontato che sia stupida su una cosa musicale. È questa facilità di considerare la gente stupida che a me non piace”.