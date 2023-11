“Squadra che vince non si cambia”. O forse no? Christian Vieri è tornato alle origini con la sua Bobo TV. Per chi non lo sapesse: la Bobo TV è un podcast italiano a tema sportivo distribuito sulla piattaforma live Twitch e condotto da Christian Vieri, affiancato fino a pochi giorni fa anche da Nicola Ventola, Antonio Cassano e Daniele Adani. Alcune repliche o estratti delle dirette vengono anche caricati successivamente su YouTube. Negli ultimi giorni (gli appassionati di calcio lo sanno bene) è accaduto qualcosa di inaspettato: l’ex bomber dell’Inter e gli altri componenti della Bobo TV si sono separati. Così Vieri, adesso, porta avanti lo show da solo. Una debacle? No. Innanzitutto grandi ospiti per la puntata di ieri 13 novembre: Adriano, Nicola Amoruso, Alessandro Diamanti, Mark Iuliano e Francesco Totti. Inoltre il talk sportivo ha anche debuttato ufficialmente su Radio Tv Serie A con RDS.

E non solo. C’è il pubblico – che ha sempre l’ultima parola – che sembra apprezzare. Basta fare un giro su Twitter (o X, chiamatelo come volete) per accorgersene presto. “La bobotv così è più piacevole, altro che ossessioni e preferenze, oggi Vieri ha fatto il pienone tra Roma (Totti), Inter (Adriano) e Juve (Iuliano e Amoruso)”, ha scritto una utente sul social. Come lei, la pensano anche altri fan del programma, piacevolmente colpiti da questo ritorno al passato: “Hanno parlato del calcio che fu e non male di qualcuno”, “Bobo ha fatto un salto enorme, alla faccia di Adani e Cassano“. Qualcuno, però, non è d’accordo e, rivolgendosi ad Adani, scrive: “Quanto manchi. Eri l’unico preparato, aggiornato, che guardava partite internazionali e conosceva veramente i giocatori. Non eri mai scontato, davi spunti interessanti per tutti e analisi profonde. Senza di te la bobo TV vale zero. Fai un programma tuo”. Intanto c’è attesa per le rivelazioni che Adani – lo ha promesso – farà molto presto: “Avete il diritto di sapere, presto vi dirò come sono andate veramente le cose”.

La puntata e le dichiarazioni di Totti

Ma com’è andata e cos’è accaduto durante la prima puntata della “nuova” Bobo TV? A far parlare, come si poteva immaginare, sono state le dichiarazioni dell’ex capitano della Roma. Il Pupone, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, si è tolto qualche sassolino dalla scarpa, dicendo: “Ho visto il derby: una partita in cui fanno due tiri in porta la Lazio e uno la Roma, non può essere una partita. Ai tempi nostri almeno ci sarebbe stata qualche scarpinata in più. Non si riesce a capire perché giocatori del calibro di Dybala e Lukaku non riescano a fare un tiro in porta. Non li avranno messi in condizione di farli, ma in una partita del genere è impossibile. La Roma è attrezzata per arrivare fra le prime quattro. [..] Per me Mourinho deve stare nella Roma, ma non voglio più sbilanciarmi. Se dovesse rimanere sono contento; se invece dovesse andare, spero che venga uno da grande squadra. E poi con lui c’è il tutto esaurito. Ci sarà una motivazione oppure no?”. Sul futuro infine ha concluso: “Il mio rientro nella Roma? Basta con questa domanda. Ogni volta che fanno una intervista si finisce qui. E allora do la stessa risposta: i matrimoni si fanno in due. Dall’altra parte non c’è questa volontà, ma io ci sarò sempre. Anche se non sono dentro, è come se ci fossi”.