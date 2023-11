Guè Pequeno torna a parlare dei Maneskin e no, non bene. Se già aveva detto “sono una band rock per tutti, con una trasgressione che poi però non c’è davvero. Limoni tra di loro, clip senza vestiti”, ora durante il podcast con il Masseo ci è tornato sopra: “Faranno anche i sold out degli show, ma non vendono i dischi. Non lo so chi li ascolta. Ma qualcuno in quale modo lo fa, perché fanno il tutto esaurito negli stadi. Apro i social e vedo Angelina Jolie e la figlia al loro concerto. E anche negli Stati Uniti hanno fatto concerti da tutto esaurito. Mi pare siano arrivati al sold out anche a New York al Madison Square Garden. Ma cantano in inglese con musica rock. Immagina invece un rapper italiano che rappa in inglese. Quella sarebbe proprio un’altra storia. Se ho provato? Sì ma giusto per gioco”. Va detto che, conoscendo lo “stile Guè”, uno che non le manda certo a dire, l’attacco ai Maneskin è molto ‘leggero’, quasi un complimento. Chi vende i dischi di questi tempi?