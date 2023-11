Dopo la complicata rottura con l’attrice statunitense Bella Thorne, il cantante Benjamin Mascolo – in arte Benji del duo Benji & Fede – si è ufficialmente sposato in Comune. In un video che ha fatto letteralmente impazzire TikTok, un’utente è riuscita a immortalare il momento in cui l’artista camminava mano per la mano con la sua innamorata, Greta Cuoghi, all’uscita dalla cerimonia. Poche settimane fa lo stesso chitarrista aveva annunciato le nozze, senza però svelarne i dettagli, probabilmente perché “ho imparato proprio dalla storia con Bella l’importanza di tenere privati certi momenti di coppia, di proteggerli, di preservarli solo per me e la mia ragazza. Devo ammettere che mi pesava mettere tutto sotto i riflettori con la mia ex”, come aveva spiegato in un’intervista a Vanity Fair.

Dopo il periodo buio degli abusi di alcol e droghe legato alla sua turbolenta relazione proprio con Bella Thorne, finalmente è arrivata una svolta positiva nella vita sentimentale di Benji che ha superato così così – in maniera definitiva – il complicato periodo che gli ha causato un burnout e gli provocava “placche in gola e febbre”. Fin dai primi incontri con la ragazza modenese, Greta, sembrava procedere tutto a gonfie vele, con il cantante che non ha mai nascosto la volontà di fare famiglia con lei. Progetto che, almeno per il momento, ha tutti i più rosei presupposti per realizzarsi.

Prima di conoscere e di ‘chiedere la mano’ alla sua attuale amata (di cui non si sa molto proprio per via del desiderio di privacy espresso da Benji), l’ex del duo Benji & Fede era intenzionato a portare all’altare la cantante americana ma, dopo tre anni di fidanzamento, la loro relazione è terminata: “Con Bella c’era stata solo una promessa di matrimonio, ma c’era più preoccupazione per la festa che per altro. Stavolta non me ne importa nulla, posso anche sposarmi solo con la mia ragazza e la mia famiglia”, aveva dichiarato. Il video ha strappato il sorriso a moltissimi fan dell’artista 30enne, che sono rimasti contenti della spensieratezza da lui mostrata dopo il brusco periodo recentemente messo alle spalle.