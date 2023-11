“Come Belen vi prende per il c**o e voi ovviamente ci cascate“: così Fabrizio Corona sul suo DillingerNews. Di che parla? Dunque, Belen Rodriguez ha un nuovo amore, tale Elio Lorenzoni. La conduttrice ha spiegato che si conoscono da anni e dopo una lunga amicizia è arrivato l’amore. Il tempo di finire un caffè e i due sono volati alle Maldive con tanto di post con anello di diamanti e un “sì”. Si sposano? Prima lei dovrà divorziare da Stefano De Martino, ma il messaggio social è chiaro. Ed è qui che Corona, ex fidanzato di Rodriguez, tuona sul suo sito di news: “Il copione è sempre lo stesso, ogni uomo che entra nella sua vita sembra essere quello giusto, tutti lì a sperarci prima tifosi di De Martino, poi di Spinalbanese, poi di Iannone, poi di nuovo De Martino e adesso di Lorenzoni. C’è chi ancora le crede e crede seriamente a quello che lei posta. Ma non vi rendete conto che è tutto un ‘copia e incolla’?“. Mica è finita qui, perché il resort maldiviano sarebbe quello dove, secondo l’ex re dei paparazzi, “porta tutti (lui compreso, la prima volta c’è stata proprio con Corona, ndr). Almeno il buon gusto di cambiare hotel. Stavolta non è in quell’hotel, ma è comunque di nuovo alle Maldive. Il mondo è così grande, ma evidentemente il suo cuore è lì“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)