Se uno vi offre delle patatine cacio e pepe, vi fa felici? Se la risposta è sì, probabilmente apprezzerete il il fast food di Francesco Panella (ristoratore e volto tv di Little Big Italy) e Alessandro Cattelan, in apertura il prossimo 22 novembre a Milano, in zona Cadorna. Insomma, Panella e Cattelan come DiCaprio ed Hamilton (che hanno aperto sempre nel capoluogo meneghino un fast food tutto vegano) ma “con la ciccia”. Il nome è Quinatalino e non ci saranno panini “made in Usa” ma hamburger tutti italiani con ingredienti tipo crema piccante con pomodori secchi, radicchio trevigiano ma anche toast di fegato e, appunto, patatine cacio e pepe. “Per i ragazzi della mia generazione, l’hamburger rappresenta il simbolo del sogno americano. Come direttore creativo la mia missione sarà quella di raccontare un prodotto culturalmente americano avvicinandolo a valori tipicamente italiani come la qualità e il fatto bene come una volta, quando si comprava ai mercati rionali o nelle botteghe di paese”, le parole di Cattelan. La carne? La fornisce Dario Cecchini, il macellaio e ristoratore toscano famoso in tutto il mondo.

