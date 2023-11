Carol Alt a 62 anni su Onlyfans. L’attrice e modella tra le più celebri degli anni ’80 ha deciso che d’ora in avanti avrà il pieno controllo della sua immagine. Al sito PageSix ha spiegato che dopo quarantaquattro anni di lavoro non possiede nemmeno una delle foto che la ritraggono: “Quando le persone mi chiedono ‘Hai una foto che posso usare?’ Devo andare a chiedere a qualcuno”. Strano, eppur vero. Sei un’icona della bellezza e della moda ma la tua immagine è “posseduta” da altri, nonché dai grandi editori del settore. Per il grande salto, che ai più potrebbe risultare qualcosa di molto piccante, Alt ha spiegato che ha assunto un fotografo in modo da poter scegliere quali foto proprie inserire o no.

Tra questi ci saranno anche scatti di nudo, “ma fatte con gusto (…) nudi sexy e belli”. “C’è una differenza tra le immagini di cattivo gusto e quelle di buon gusto. Non conosco una modella là fuori che non abbia fatto un nudo”, ha sottolineato. Insomma, un inno alla libertà per l’immagine del proprio corpo in pubblico e del fascino che ne consegue, anche in terza età: “Vorrei che la gente sapesse che aspetto ho oggi… L’età non mi definisce. Le donne sono belle a ogni età”. Ciliegina sulla torta: parte degli incassi ricavati da Onlyfans andrà a enti di beneficenza per la salute mentale delle donne.