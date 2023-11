Vladimir Luxuria ne aveva parlato a Verissimo ma senza farne il nome (“Ho un amico speciale. Ho sentito anche lui e ha concordato che era il momento di dire questa cosa (…) Ed è più giovane di me. Va avanti da un po’ di tempo”). Poi il gossip ha corso veloce ed è arrivato il nome dell’amore dell’ex parlamentare, il 37enne Danilo Zanvit Stecher. Di lui si è detto essere tra i migliori amici di Bastian Muller, compagno di Ilary Blasi ma ospite di Pomeriggio 5 Luxuria ha precisato a Myrta Merlino: “Hanno scritto che è stato Bastian Muller a presentarmelo. Non è così, ho presentato io Danilo a Bastian. Lui era venuto a una festa con Ilary in un locale, c’ero io con Danilo, gliel’ho presentato ed essendo Danilo di Bolzano, parla tedesco e così hanno cominciato a chiacchierare”. Confermato invece lo ‘zampino’ di Blasi: “Mi ha spronata a essere più tranquilla e a lasciarmi andare. Sembra che io abbia una faccia di bronzo, ma su alcuni questioni sono molto timida”. E sempre a Pomeriggio 5, l’occasione per raccontare com’è cominciata la storia d’amore: “Conosco Danilo dal 2009, è stata un’amicizia lunga. All’inizio ci siamo visti raramente, poi sempre più frequentemente. Quest’amicizia normale, con il tempo, si è trasformata in un’amicizia speciale (…) Quando si parla di fidanzato o di amore soffro della sindrome del soffocamento, ho bisogno di sentirmi libera e preferisco definirla un’amicizia speciale anche perché è un ragazzo davvero speciale”.